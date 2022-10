Deputeti i VV-së: Nëse SBAShK-u zotohet se do t’i zëvendësojnë orët, automatikisht do u del paga Deputeti i VV-së, Arbër Rexhaj, lidhur me mos-ekzekutimin e pagave të grevistëve të arsimit, ka thënë se Qeveria ka dy kërkesa ndaj tyre, dhe ajo më e rëndësishmja është për zëvendësimin e orëve. Rexhaj në Prime Time, ka thënë se kjo duhet të ndodhë patjetër, pasi fëmijët kanë humbur shumë, raporton Gazeta10. “Ne kemi vetëm…