Deputeti i VV-së kërkon nga Çitaku të sqarojë për raportet me ish-agjentin e arrestuar të FBI Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Artan Abrashi ka kërkuar sqarim nga nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku për raportet që kjo e fundit pati me ish-agjendin e FBI-së Charles McGonigal. Këto dyshime të Abrashit janë ngritur pasi mediat në Shqipëri i kanë publikuar fotografi të Çitakut me ish-agjentin e lartë të FBI-të, Charles McGonigal.…