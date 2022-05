Deputeti i VV-së flet për agjendën e Kurtit në SHBA, thotë se do të ligjërojë në një universitet

Kurti po qëndron në SHBA ku ka patur takime me biznesmenë shqiptaro-amerikanë dhe përfaqësues të MCC-së. Po ashtu, ai do të mbajë një ligjëratë në një universitet.

Rrustemi thotë se në SHBA Kurti do të ketë takime të dy llojeve, atyre politike dhe ekonomike/

“Këtyre kritikuesve e dashakeqësve nuk po u bjen tamon kurgjo kurrqysh. Zotëri Kurti ka agjendë të ngjeshur me takime. Nuk e di agjendën në detaje c’është e vërteta. Por për çdo ditë do të shohim takime. Presim gjatë ditëve të ardhshme se çfarë takime do të kemi. Ka takime me sektorin ekonomik dhe atyre shtetërore dhe politike”, ka thënë ai në emisionin DPT te Fidani në T7.