Deputeti i VV-së, Enver Dugolli: RTK-ja nuk ka qenë kurrë më e çliruar

Deputeti i Vetëvendosjes, Enver Dugolli, është deklaruar lidhur me raportimet se televizioni publik RTK është kapur nga pushteti.

Dugolli duke kundërshtuar këto deklarata, tha se përkundrazi RTK-ja asnjëherë më parë nuk ka qenë më e çlirët se tash.

“Për të thjeshtëzuar krejt këtë narracion komplet të ndërtuar mbi premisa të gabuar dhe qëllim këqija që gjoja VV-ja e ka kapur RTK-në, po ju them se RTK-ja kurrë ma e çlirët s’ka qenë. Madje, në RTK ka gazetarë, të cilët e kanë lirinë të distancohen dhe asgjë nuk ndodhë ndaj tyre”, tha ai në emisionin “Ditari” në Tëvë1.

Deputeti tha se po të ishte RTK-ja e kontrolluar nga pushteti as gazetarët nuk do të kishin lirinë që të shprehnin distancime.

“Sikur të ishte ashtu siç po pretendohet ‘RTK-ja e kapur’ thua ti a ka ndodhur kjo në qeveritë tjera më herët. Nuk ka ndodhë, sepse gazetarët kanë qenë thjeshtë njerëz të cilët i kanë ditur pasojat që mund të dalin edhe atëherë kur nuk janë pajtuar, pra e kanë kryer punën e tyre, por duke qenë gjithmonë të kujdesshëm që të mos bëjnë veprime, të cilat nuk i shkojnë përshtati qeverive të kaluara që kanë qenë”, deklaroi ai.

Dugolli tha se “nuk do të ketë asnjë lloj pasoje, RTK është televizion publik që nuk i përndjek e as nuk do t’i përndjek asnjë lloj distancimi, asnjë lloj prononcimi – thjesht i konsiderojmë si lirit të shprehjes”.

RTK ditë më parë ka publikuar një artikull nga një medium boshnjakë, i cili përmend dy media kosovare se financohen nga Serbia për të dëmtuar Qeverinë e Kosovës.

Ky artikull më pas ishte shpërndarë nga disa deputetë të VV-së.

Për artikullin e publikuar janë distancuar edhe disa redaktor të mediumit publik, ndërsa Bordi i RTK-së kishte kërkuar nga menaxhmenti themelimin e një komisioni për sqarim të detajuar të rastit.

Për artikullin e publikuar ka reaguar edhe redaktori i lajmeve, Jeton Musliu, i cili edhe është distancuar nga ky publikim.

Reagime ka pasur edhe nga AGK e disa organizata ndërkombëtare.