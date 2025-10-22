Deputeti i VV: Do ta formojmë Qeverinë Kurti 3

22/10/2025 13:14

Deputeti i LVV-së, Halil Thaçi, është optimist se Qeveria Kurit 3 do të zgjidhet brenda afatit kushtetues për formimin e Qeverisë së re.

Thaçi u bënë thirrje partive të ish-opozitës që të bëhen bashkë për formimin e institucioneve të reja.

“Sigurisht se është momenti që të zgjidhet Qeveria Kurti 3 dhe ne si LVV presim reflektimin nga ana e deputetëve të opozitës që të bëhemi bashkë dhe t’i krijojmë institucionet tona edhe pse ka pasur një vonesë në këtë drejtim. Sigurisht se do të ketë numra dhe do të kemi formimin e Qeverisë Kurti 3”, tha Thaçi për rtv21.

Kryetari i LVV-së, Albin Kurti, dje tha se do të bëjnë përpjekje deri të dielën për sigurimin e numrave të nevojshëm për formimin e Qeverisë së re. Sipas tij, komunikimet me përfaqësuesit politik janë duke vazhduar, por vlerëson nuk e ka të lehtë krijimin e shumicës së nevojshme.

Ndërkohë, partitë e ish-opozitës PDK, LDK dhe AAK kanë konfirmuar për RTV21 se nuk preferojnë të bashkëpunojnë me kryetarin e LVV-së, Albin Kurti, për formimin e Qeverisë së re me arsyetimin se Kurti gjatë qeverisjes së tij i ka sjellur dëme të mëdha vendit.

Të dielën e kësaj jave, kryetarit të LVV-së, Albin Kurti, duhet të dal përpara deputetëve të Kuvendit që ta dëshmojë nëse e ka shumicën apo jo për formimin e Qeverisë së re. Në rast se Kurti nuk arrin të sigurojë votat e nevojshme, sipas Kushtetutës, presidentja Osmani mund ta mandatojë një kandidat tjetër i cili e dëshmon shumicën në Kuvend.

