Deputeti i Vetëvendosjes: Ka tendencë kontrolli brenda partisë

Visar Korenica – Deputeti i Vetëvendosjes ka thënë se ka tendencë të kontrollit në Lëvizjen Vetëvendosje.

Korenica në Politiko, ka thënë se ka nevojë për zëra kritik brenda LVV-së në mënyrë që ajo të avancohet, raporton Gazeta10.

“Unë kështu them, ka tendencë të kontrollit. A ka të drejtë me kundërshtu, ka . Unë e kam përdorë të drejtën time me kundërshtu…Kur them tendencë e kontrollit, them për mos me rrëshitë gjërat në procesin negativ për organizatën, por kjo nuk ish dashtë me qenë pengesë për dikë me propozu dicka ndryshe brenda organizatës. Në rrethana tjera, po shihet që ka nevojë më shumë që të ketë zëra kritik brenda organizatës në mënyrë që të avancohet”, ka thënë ai.