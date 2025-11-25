Deputeti i PDK-së e lavdëron Ramiz Lladrovcin, e cilëson si “personalitet të një rëndësie të veçantë”
Rashit Qalaj, deputet i PDK-së, derisa foli për “disa probleme në degën në Drenas” gjatë procesit të zgjedhjeve lokale në tetor, tha se Ramiz Lladrovci ka fituar bindshëm atje. Sipas Qalajt, Lladrovci është “personalitet i rëndësisë së veçantë për PDK-në dhe vendin”. Ai shtoi se është bërë “një lloj tejkalimi i problemeve që kanë qenë”…
