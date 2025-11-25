Deputeti i PDK-së e lavdëron Ramiz Lladrovcin, e cilëson si “personalitet të një rëndësie të veçantë”

25/11/2025 22:45

Rashit Qalaj, deputet i PDK-së, derisa foli për “disa probleme në degën në Drenas” gjatë procesit të zgjedhjeve lokale në tetor, tha se Ramiz Lladrovci ka fituar bindshëm atje.

Sipas Qalajt, Lladrovci është “personalitet i rëndësisë së veçantë për PDK-në dhe vendin”.

Ai shtoi se është bërë “një lloj tejkalimi i problemeve që kanë qenë” në degën e PDK-së në Drenas.

November 25, 2025

KQZ: Të mërkurën fillon afati për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës

