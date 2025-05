Deputeti i komunitetit ashkali për kandidimin e mundshëm të Limajt për kryeparlamentar: Çdo propozim që vjen nga VV do të jemi mbështetës të tij Deputeti i komunitetit ashkali, Artan Asllani ka deklaruar se grupi parlamentar multi-etnik, në të cilin bën pjesë edhe ai, do të mbështesë çdo propozim për postin e kryetarit të Kuvendit që vjen nga Lëvizja Vetëvendosje (LVV). Asllani theksoi se kjo mbështetje do të jetë e plotë, përfshirë këtu edhe kandidaturën e mundshme të Fatmir Limajt…