Deputeti i Bundestagut “i çepon” BE-së për Kosovën: Beogradi u pajtua t’i heq strukturat paralele, tash i mbështet

Ndaj reagimeve të ashpra të zyrtarëve të BE-së rreth kësaj çështjeje, ka folur edhe Boris Mijatovic, deputeti i Bundestagut, shkruan lajmi.net.

Ai theksoi faktin se ndonëse para disa vitesh, Beogradi ka nënshkruar disa marrëveshje për ndërprerjen dhe mbylljen e institucioneve paralele në Kosovë, ata vazhdojnë të mbështesin strukturat ilegale.

Rreth reagimeve të BE-së, Mijatovic tha se janë treguar të pandjeshëm në këtë aspekt.

“Institucione të drejtuara nga serbët në Kosovë? A nuk është kjo pjesë e konfliktit të vazhduesheëm? Beogradi vazhdon të mbështesë strukturat ilegale, por ka nënshkruar disa dokumente të tërheq institucionet zyrtare. Arrita sot në Prishtinë dhe morra shume pyetje. BE është shumë e pandjeshme” tha ai përmes një postimi në ‘X’. /Lajmi.net/

„Serb-run institutions“ in #Kosova? Isn’t that part of the ongoing conflict? Belgrad keeps supporting illegal structures but has signed in a couple of documents to withdraw official institutions. Arrived today in #Prishtina and received many questions. The EU is so unsensible 😢 https://t.co/X1hlAdPmqv

— Boris Mijatovic (@borismijatovic) February 5, 2024