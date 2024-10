Deputeti gjerman kërkon përgjegjësi për sulmin në Banjska

Deputeti gjerman dhe raportuesi për Kosovën në Bundestag, Thomas Hacker, kërkon që përgjegjësit e sulmit të 24-shtatorit në Banjskë të Zveçanit të dalin para drejtësisë.

Ai thotë se pikërisht për këtë çështje së bashku me një delegacion gjerman do të flasin me Aleksandar Vuçiqin në Beograd.

Deputeti gjerman dhe raportuesi për Kosovën në Bundestag, Thomas Hacker, kërkon përgjegjësi për sulmin terrorist në Banjskë të Zveçanit, ku edhe mbeti i vrarë rreshteri i Policisë së Kosovës, heroi – Afrim Bunjaku.