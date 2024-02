Deputeti gjerman fajëson Vuçiqin që pengon Serbinë të hyj në BE

Deputeti gjermano-kroat Josip Juratoviq, nga radhët e Partisë Socialdemokrate Gjermane ka thënë se Vuçiq po e pengon Serbinë të hyj në BE.

“Ne nuk jemi aspak kundër Serbisë, e sidomos kundër popullit serb. Ne dëshirojmë që Serbia të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian dhe kushtet për atë hyrje janë mjaft të qarta dhe pengesa më e madhe për përmbushjen e këtyre kushteve është pikërisht presidenti Aleksandër Vuçiq”, ka thënë Juratoviq.

Se Serbia është me kilometra larg anëtarësimit të plotë në BE dhe se është larg demokracive të zhvilluara, dëshmon edhe Rezoluta e Parlamentit Evropian për zgjedhjet e fundit – e cila kërkon hetim ndërkombëtar për shkak të parregullsive të shumta – Juratoviq thekson se Berlini zyrat është i angazhuar të kjo pjesë e Evropës të jetë pjesë e BE-së.

“Është logjike që e gjithë kjo duhet të kalojë nëpër struktura dhe institucione dhe se do të zgjasë më shumë. Sido që të jetë, është dhënë një sinjal shumë i qartë dhe presioni ndaj Vuçiqit do të jetë në rritje dhe se ai do të duhet të marrë parasysh atë që do të bëjë në të ardhmen. Nuk do të doja të shprehja pritshmëri që nuk do të kenë mbulim, sepse në të kaluarën ka pasur shumë histori që kanë të bëjnë me Ballkanin Perëndimor dhe shumë herë njerëzve u janë dhënë shpresa që nuk janë realizuar më vonë. Ajo që mund të them me siguri është se situata ndaj Serbisë dhe Ballkanit Perëndimor nuk ka qenë kurrë aq serioze sa tani. Situata globale është aq e rëndë sa nuk ka më vend për lojë dhe nuk mund të shikosh më në gishta askujt”, ka shtuar ai.