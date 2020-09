Deputetët i kërkojnë llogari Arben Vitisë për tenderët milionësh me çmime abuzive që iu dhanë të afërmve të VV-së gjatë pandemisë

Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, ka dëshmuar para komisionit hetimor parlamentar lidhur me menaxhimin e pandemisë COVID-19.

Të gjithë anëtarët e komisionit kanë shtruar shumë pyetje për ish ministrin Vitia.

Në pyetjen e Mimoza Kusarit se kur ka nisur të marrë vendime, ai ka thënë se këtë ka nisur ta bëjë qysh në fillim të mandatit.

Më pas, Vitia u pyet edhe për parregullsitë e shumta që e përcollën mandatin e tij si ministër.

Deputetët e Komisionit Hetimor e pyetën ish ministrin Vitia në lidhje me çmimet abuzive për blerjen e maskave, dorezave dhe pajisjeve mbrojtëse, të cilat janë shitur me çmime 3 mijë fish më të shtrenjta.

Në Komision u tha se të njëjta janë blerë shumë herë më lirë në vendet e rajonit.

Edhe deputeti i PDK-së, Bekim Haxhiu, i ka përmendur ish ministrit një varg çështjesh dhe parregullsive. Ai e ka pyetur Vitinë se pse nga 6 milionë eurot e ndara për blerje të produkteve dhe pajisjeve medicinale, 3 milionë shkuan në kompanitë e afërta me VV-në.

Për këto pyetje, ai tha se nuk është kompetent që të deklarohet.

Ndërsa në pyetjen se a kishte më shumë kapacitet për të bërë më shumë teste, ai e ka pranuar se ka mundur të bëhen më shumë teste.

“Është e vërtetë se ka qenë e mundur të ketë më shumë teste”, ka thënë Vitia.

Ndërkaq, në lidhje me 7000 mijë testet që ishin premtuar se do të vinin dhe më pas nuk erdhën, ai ka është arsyetuar duke thënë që kompania e cila e ka pasur përgjegjësi sjelljen e tyre, nuk ka mundur të realizoj liferimin me kohë.

Ish ministrit Vitia iu përmend edhe vdekja e Agon Musliut në konviktet e studentëve, ku ishte i karantinuar dhe fakti që ai MSH-ja ka pasur informata, e jo si janë deklaruar ata se nuk kanë kurrfarë informacioni. /Lajmi.net/