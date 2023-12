Deputetët e tri komisioneve parlamentare mblidhen sot Deputetët e Kuvendit do të mblidhen sot për tri mbledhje të komisioneve parlamentare. Në ora 10:00 do të mblidhet Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diasporë. Komisioni do të takohet me ambasadorin e ri të Shqipërisë në Kosovë, Petrit Malajn, ndërsa mbledhja do të mbahet në Kuvend. Në anën tjetër, në po të njëjtin orar…