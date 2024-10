Deputetët e opozitës në Shqipëri përplasen me punonjësit e Gardës në hyrje të Parlamentit Deputetët e opozitës u përplasën me efektivët e Gardës në hyrje të godinës së Parlamentit, pasi nuk u lejuan të futen brenda. Garda kishte rrethuar me gardh metalik Kuvendin për të mos lejuar futjen e deputetëve të përjashtuar, por disa prej deputetëve tentuan të hynë me forcë. Deputeti Petrit Doda u përplas fizikisht me një…