​Deputetët e Listës Serbe regjistrohen në Kuvend, por nuk tregojnë nëse do të marrin pjesë në seancën konstituive Deputetët e Listës Serbe nuk janë deklaruar nëse do të marrin pjesë në seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës dhe as nëse do të votojnë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Pas përfundimit të procedurave të regjistrimit si deputetë të rinj, ata kanë refuzuar të përgjigjen pyetjeve të gazetarëve. Gjatë ditës së sotme pritet regjistrimi…