“Deputetët e Listes Serbe janë kolegë me Pecin e Kurtin”, Gorani: U shpik tregimi që kushdo që e voton është tradhtar

Gazetari Dukagjin Gorani, ka thënë në “Pressing” të T7 se sipas instancave jurdike, ndërkombëtare e zgjedhore, deputetët e Listës Serbe janë kolegë me deputetët e tjerë. Ai ka thënë një pjesë e deputetëve, sidomos të partisë në pushtet e kanë shpikur një tregim se kushdo që voton për nënkryetarin nga kjo politike politike është “tradhtar”.…

Lajme

01/10/2025 23:47

Gazetari Dukagjin Gorani, ka thënë në “Pressing” të T7 se sipas instancave jurdike, ndërkombëtare e zgjedhore, deputetët e Listës Serbe janë kolegë me deputetët e tjerë.

Ai ka thënë një pjesë e deputetëve, sidomos të partisë në pushtet e kanë shpikur një tregim se kushdo që voton për nënkryetarin nga kjo politike politike është “tradhtar”.

Rezultati, thotë Gorani është paralizimi i funksionalitetit të shtetit.

“Deputetët e Listës Serbe gjykuar sipas Gjykatës Kushtetuese, Gjykatës Supreme, institucioneve të sigurisë, bashkësisë ndërkombëtare dhe KQZ-së, janë deputetë legjitimë, janë kolegët z. Peci, Basha e deri te Albin Kurti. Janë kolegët e tyre, paguhen njëjtë, i marrin rrogat në të njëjtën ditë dhe shkojnë në të njëjtin vend të punës”.

“Kjo a janë terrorista a nuk janë terrorista, është një farsë kinse patriotike që zhvillohet prej partisë që e ka shumicën e deputetëve në pushtet. Kjo farsë zhvillohet me qëllim të pamundësisë së funksionimit të shtetit tonë. Arsye pse po e mbajnë shtetin e paralizun nuk e di, por kushdo që i nxë besë farsës së tyre patriotike e luajnë rolin e tyre për paralizën e shtetit tonë”.

“Një pjesë e deputetëve e kanë shpik një tregim që nëse rastësisht dikush e voton nënkryetarin prej Listës Serbe ka me u akuzu përjetësisht si tradhtar”, ka thënë Gorani.

Artikuj të ngjashëm

October 1, 2025

Sejdiu: Uran Ismaili ka dinamikë të madhe në punë, fushata e...

Lajme të fundit

Sejdiu: Uran Ismaili ka dinamikë të madhe në...

PSG tregohet i madh edhe para Barcelonës në...

Kandidatja që quajti Policinë e Kosovës “terroristë”, ende...

PSG shënon në sekondat e fundit ndaj Barcelonës dhe kalon në avantazh