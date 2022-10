Deontay Wilder shpërthen në lot gjatë konferencës për shtyp pas fitores kundër Robert Helenius

Boksieri amerikan, Deontay Wilder bëri një kthim mahnitës në ring pas një fitoreje me nokaut në raundin e parë ndaj Robert Helenius të shtunën mbrëma.

Kjo ishte lufta e parë e Wilder-it pas humbjes së tij kundër britanikut Tyson Fury në tetor të vitit 2021. Megjithatë, 36-vjeçari tregoi se është në formë teksa lëshoi goditjen rrëqethëse që e rrëzoi Helenius-in në të ftohtë me sekonda të mbetura në raundin e parë.

Fitorja e Wilder ndaj Helenius në ‘Barclays Center’ në New York do të thotë se ai tani ka një rekord 43-2, me 42 fitore me nokaut.

Pas përleshjes, ai tha:

“Ishte një natë e mrekullueshme. Më duhej të merrja kohën time. Po e bëja të arrinte. Doja të isha i lëvizshëm, i shkathët dhe armiqësor. E vendosa, e lejova të arrinte dhe më pas kur arriti, sulmova.”

Gjatë konferencës së tij për shtyp pas ndeshjes, Wilder u emocionua dhe shpërtheu në lot kur foli për rrezikun që vjen me sportin.

Wilder tha: “Zemra ime është me të dhe shpresoj se ai është mirë [Robert Helenius], ai do të jetë në gjendje të kthehet në familjen e tij”, u shpreh ai./Lajmi.net/