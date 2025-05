Denzel Washington mori vëmendjen në Kanë, teksa shihet në një moment tensioni me një fotograf

Aktori po ecte në tapetin e kuq të hënën në premierën e “Highest 2 Lowest” kur iu drejtua njërit prej shumë fotografëve të rreshtuar për të kapur yjet e eventit.

Duket se njëri prej tyre e përkëdheli që të kthehej që të mund ta fotografonin, dhe aktorit kjo nuk i pëlqeu aspak.

Uashingtoni iu afrua fotografit në fytyrë dhe i drejtoi gishtin tregues, dukej sikur po i bërtiste.

Fotografi buzëqeshi dhe me sa duket u përpoq ta mbante momentin të lehtë duke i kapur dorën fituesit të çmimit Oscar, por kjo vetëm sa i përkeqësoi gjërat.

“Ndalo, ndalo, ndalo”, tha disa herë rresht ylli ndërsa ia largoi dorën fotografit nga e tija.

Pavarësisht situatës së tensionuar, aktori ishte gjithë buzëqeshje në kinema, ku ai, Lee dhe Rocky morën duartrokitje për punën e tyre në film.

Denzel Washington appeared to have a tense exchange on the “Highest 2 Lowest” red carpet at the 78th annual Cannes Film Festival. 🎥: Getty pic.twitter.com/NirZELEloi

— New York Post (@nypost) May 19, 2025