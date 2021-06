Denzel Dumfries, shpallet lojtari i ndeshjes Holandë – Austri

Dumfries shënoi golin e dytë në fitoren prej 2 – 0 të Holandës ndaj Austrisë, shkruan lajmi.net.

Holandezi pas asistimit të Malen realizoi gol nga afërsia në portën e austriakëve.

Ndërkohë, UEFA e ka shpallur si lojtari i ndeshjes pas një paraqitje solide.

🇳🇱 🌟 Denzel Dumfries… again! The flying full-back picks up his second Star of the Match trophy 🙌@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/e8KEy1SGlm

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021