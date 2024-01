Dënohet me dy vite burg ish-polici Menxhiqi, i akuzuar për dallavere në rastin e tenderit me rroba në Polici Gjykata Themelore në Prishtinë, në rigjykim, e dënoi me dy vite burgim me kusht ish-zyrtarin policor Jeton Menxhiqi, i akuzuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare në rastin e tenderit me rroba në Polici. Aktgjykimi ndaj Menxhiqit u shpall të premten nga gjykatësja Alltën Murseli. I akuzuari Menxhiqi u dënua me dy vite burgim me kusht,…