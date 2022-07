Dënohet me burg shqiptari që qëlloi me armë për t’i ndalur protestuesit maqedonas Isuf Koka, biznesmeni shqiptar i cili në protestat e 6 korrikut në Shkup qëlloi me armë, është dënuar me 4 muaj burg. Gjykata Penale e Shkupit njofton se Isuf Kokës i është caktuar edhe arresti shtëpiak deri në përfundim të procesit gjyqësor. Ai akuzohet për “nxitje e rrezikim të përgjithshëm ndaj qytetarëve”. Koka gjuajti me…