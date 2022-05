Dënohet me 18 vite burgim gruaja që vrau ish-të dashurin në Ferizaj

Sipas aktgjykimit të shpallur nga kryetari i trupit gjykues, Mustaf Tahiri, e akuzuara Pajaziti u dënua me 17 vjet burgim për vrasje të rëndë, kurse me 2 vjet burgim për armëmbajtje pa leje, raporton Betimi për Drejtësi.

Ndaj të njëjtës u shqiptua dënimi unik në kohëzgjatje prej 18 vjet burgim.

Gjykatësi Tahiri bëri të ditur se kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar.

Po ashtu, më 25 shkurt 2021 ndaj të akuzuarës Mimoza Pajaziti ishte shpallur aktgjykim dënues nga kryetari i trupit gjykues, Mustafë Tahiri, ku e akuzuara ishte dënuar me 17 vjet burgim për vrasje të rëndë, kurse me 2 vjet burgim për armëmbajtje pa leje.

Ndaj të njëjtës, ishte shqiptuar dënimi unik në kohëzgjatje prej 18 vjet burgim.

Mirëpo, me aktgjykimin e shkallës së parë nuk ishte pajtuar as e akuzuara, e cila kishte ushtruar ankesë në Apel përmes mbrojtësit të saj, avokatit Sevdai Robeli. Ajo ka kërkuar nga shkalla e dytë që të shpallet e pafajshme apo rasti të kthehet në rigjykim.

Ndërsa me 9 korrik 2021, Gjykata e Apelit kishte vendosur që këtë rast ta kthejë në rigjykim.

Sipas aktakuzës së ngritur më 12 maj 2020, nga prokurorja Sebahate Sinani, Mimoza Pajaziti akuzohet se më 31 gusht 2018, në Ferizaj, përkatësisht në afërsi të restorantit “Ujëvara“, me dashje dhe në mënyrë dinake ka privuar nga jeta tani të ndjerin A.K, duke shfrytëzuar besimin dhe sinqeritetin e tij, meqenëse të njëjtit janë njohur dhe kanë qenë në lidhje dashurie më parë.

Në aktakuzë thuhet se e pandehura me përgatitje paraprake, fillimisht vihet në kontakt me tani të ndjerin përmes telefonit, pastaj kërkon nga i njëjti që të takohen, duke mos i dhënë ndonjë arsye konkrete.

Sipas aktit akuzues, në ditën kritike, në kohën dhe vendin e lartshënuar, lë takim me të, e më pas me t’u takuar, me veturën e tij të markës “Land Rover” futen në një rrugë qorre dhe derisa gjenden brenda veturës, e qëllon dy herë me armë zjarri të markës “Crevna Zastava M57”.

Gjithnjë sipas aktakuzës, ajo e qëllon një herë në shuplakë të dorës së djathtë dhe një herë në nofullën e djathtë, duke i shkaktuar kështu plagë vdekjeprurëse, ndërsa menjëherë pas kryerjes së veprës penale, e njëjta largohet nga vendi i ngjarjes dhe arratiset për në shtetin e Gjermanisë.

Pas vërtetimit të vendndodhjes së saj, e njëjta arrestohet nga autoritetet gjermane dhe më 18 dhjetor 2019 ekstradohet në Republikën e Kosovës.

Gjithashtu sipas aktakuzës, Pajaziti akuzohet se në ditën kritike, pa autorizim dhe leje përkatëse, ka poseduar armë zjarri të tipit pistoletë “Crevna Zastava M57” me kalibër 7.66 mm, si dhe një karikator me 5 copë fishekë të kalibrit 7.62mm, të cilat ditën kritike gjenden dhe sekuestrohen nga ulësja e parë e veturës së të ndjerit A.K.

Me këto veprime, Prokuroria e ngarkonte të akuzuarën me veprën penale të “vrasjes së rëndë”, nga neni 179 i Kodit Penal, si dhe veprëtë “vrasjes së rëndë”, nga neni 179 i Kodit Penal, si dhe veprën penale të “armëmbajtjes pa leje”, nga neni 374 i Kodit Penal.