Dënohen me nga 3 mijë euro gjobë dy zyrtarët komunalë të Suharekës, të akuzuar për korrupsion Gjykata Themelore në Prizren ka dënuar me nga 6 muaj burgim dy zyrtarët komunalë të Suharekës, Berat Kabashi dhe Beqir Berisha, pasi të njëjtit kanë pranuar fajësinë. Me pëlqimin e të njëjtave, dënimi me burgim iu është zëvendësuar në dënim me gjobë, me nga 3 mijë euro për secilin. Shpallja e aktgjykimit për këtë rast…