Dënimi në rastin e 53 milionshit: Arifi i AAK-së ia kërkon dorëheqjen Pal Lekajt

Avni Arifi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës i ka kërkuar dorëheqjen Pal Lekajt, pasi i njëjti u dënua me 3 vjet e gjysmë burg për rastin e 53 milionshit te Bechtel-Enka.

Arifi ka thënë se Lekaj me dorëheqje i bën nder vetes dhe partisë.

“Si ish kolegë dhe bashkëpartiak e kam të vështirë të besoj se z.Lekaj është fajtor por si qytetarë i Kosovës besoj në sistemin juridik të Kosovës dhe në verdikt të drejt final nga Gjykata e Apelit çfarëdo që të jetë ai. Z.Lekaj pavarësisht se është i respektuar nga shumë qytetarë ai tani është subjekt i drejtësisë dhe nuk e ndihmon as vehten as AAK-në me aktivitet politik”, ka shkruar Arifi në Facebook, transmeton lajmi.net.