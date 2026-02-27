Dënimi me 15 vjet i kosovarit në Beograd, Syla: Serbia po tenton ta njollosë luftën e UÇK-së

Nënkryetari i OVL-UÇK-së, Gazmend Syla, ka deklaruar se besojnë në pafajësinë e bashkëluftëtarit Gjelosh Krasniqi, i cili është dënuar me 15 vjet burgim në mungesë nga Gjykata e Beogradit. Ai tha se pretendimet e akuzat që ia drejton shteti serb janë të pabaza dhe të pavërteta Sipas Sylës, kjo nuk është diçka e re, duke…

27/02/2026 15:51

Nënkryetari i OVL-UÇK-së, Gazmend Syla, ka deklaruar se besojnë në pafajësinë e bashkëluftëtarit Gjelosh Krasniqi, i cili është dënuar me 15 vjet burgim në mungesë nga Gjykata e Beogradit.

Ai tha se pretendimet e akuzat që ia drejton shteti serb janë të pabaza dhe të pavërteta

Sipas Sylës, kjo nuk është diçka e re, duke e ditur që Serbia vazhdimisht tenton ta njollosë luftën e pastër të UÇK-së.

Ai për klankosovën theksoi se Gjelosh Krasniqi, përveç që vetë doli në mbrojtje të vendit në kohën më të vështirë, është edhe vëllai i një dëshmorit, Gjergj Krasniqi.

“Lufta jonë ka qenë e drejtë. UÇK-ja nuk ka bërë krime. Jemi krenarë me çdo luftëtar të UÇK-së. Me luftën speciale të Serbisë jemi duke u ballafaquar çdo ditë prej ditës së çlirimit të Kosovës”, u shpreh Syla

