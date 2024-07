Dënim me 15 vjet burgim ndaj të akuzuarit për pjesëmarrje në masakrën e Izbicës Gjykata Themelore në Prishtinë e ka dënuar me 15 vjet burgim Muhamet Alidemajn të premten, pasi e shpalli fajtor për pjesëmarrje në kryerjen e masakrës së Izbicës, ku forcat serbe vranë mbi 130 njerëz në luftën e vitit 1998-’99. “I akuzuari M.A., me dashje dhe në bashkëkryerje me pjesëtarë të forcave policore dhe ushtarake serbe,…