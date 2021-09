Dënim burgimi dhe gjobë ndaj tre të akuzuarve për narkotik

Kryetari i Trupit Gjykues i Departamentit për Krime të Rënda, Sahit Krasniqi, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, pranimit të fajësisë nga të pandehurit, të pandehurin Sh.M. e gjykoi me dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej dy vjet dhe dënim me gjobë në shumë prej nëntëqind euro, të pandehurin B.H. e gjykoi me dënim me gjobë në shumë prej pesëqind euro, si dhe të pandehurit A.A.. dënim me gjobë në shumë prej pesëqind euro.

“I pandehuri Sh.M. akuzohet se më 30 qershor 2021 në Ferizaj, pa autorizim ka shpërndarë dhe shitë substanca apo preparate të cilat janë shpallur me ligj si narkotik, në atë mënyrë që ditën kritike pas marrëveshjes paraprake, i shet të pandehurit B.H. shtatë qese me substancë narkotike të llojit marihuanë, me peshë prej 2.73 gram, për çmimin prej 25 euro dhe menjëherë pas kësaj, zihet në flagrancë nga ana e policisë duke bërë shitblerjen e substancës narkotike të llojit marihuanë me të pandehurin A.A. në banesën e tij, ndërsa me rastin e kontrollit të banesës nga ana e Policisë së Kosovës, në dhomën e gjumit janë gjetur dhe sekuestruar edhe 25 qese me substancë narkotike të llojit marihuanë me peshë prej 8.25 gram, të përgatitura për shitje, një qese tjetër me peshë 6.54 gram, 80 copë qese të zbrazëta të plastikës që shërbejnë për mbushjen e marhuanës, një qese me 10 copë fara të substancës narkotike të llojit Kanabis Sativa me peshë 0.4 gram, si dhe një peshore për matjen e marihuanës. Ndërsa të pandehurit B.H. dhe A.A. po të njëjtën ditë pa autorizim kanë poseduar substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuanë, me peshë prej 2.73 gram, të vendosur në shtatë qese të vogla najloni, të cilat paraprakisht i kishte blerë nga i pandehuri Sh.M”, thuhet në njoftim.

Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes Gjykatës Themelore të Ferizajt.