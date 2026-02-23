Dëmtohen tre aparate për pagesa në Fushë Kosovë dhe vidhen 200 euro
Një rast i vjedhjes së rëndë ka ndodhur dje në Fushë Kosovë.
Persona të panjohur kanë dëmtuar tre aparate për pagesa dhe janë vjedhur rreth 200 euro.
Rasti po hetohet.
“Rr. Besa Besë, Fushë Kosovë / 22.02.2026 – 06:13. Është raportuar se nga të dyshuar të panjohur janë dëmtuar tre aparate për pagesa dhe janë vjedhur rreth 200 (dyqind) euro. Rasti në procedurë hetimore”, thuhet në raportin 24 orësh. /Lajmi.net/