“Demorkatike” – Abdixhiku prezaznton programin e LDK-së me gabime drejtshkrimore
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka prezantuar planprogramin e subjektit të tij politik. Ajo çfarë vërehet, krahas entuziazmit për ta prezantuar, është edhe një gabim drejtshkrimor.
Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Abdixhiku hap zarfin me programin e LDK-së, të cilin nga vullnetarët e regjistruar në partinë e tij kërkon që të shpërndahet anekënd Kosovës.
Por, ajo që bie në sy është se në ballinën e programit është shkruar gabim emri i partisë. Fjala Demokratike, është shkruar: DemoRKatike.