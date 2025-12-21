“Demorkatike” – Abdixhiku prezaznton programin e LDK-së me gabime drejtshkrimore

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka prezantuar planprogramin e subjektit të tij politik. Ajo çfarë vërehet, krahas entuziazmit për ta prezantuar, është edhe një gabim drejtshkrimor. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Abdixhiku hap zarfin me programin e LDK-së, të cilin nga vullnetarët e regjistruar në partinë e tij…

Lajme

21/12/2025 19:34

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka prezantuar planprogramin e subjektit të tij politik. Ajo çfarë vërehet, krahas entuziazmit për ta prezantuar, është edhe një gabim drejtshkrimor.

Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Abdixhiku hap zarfin me programin e LDK-së, të cilin nga vullnetarët e regjistruar në partinë e tij kërkon që të shpërndahet anekënd Kosovës.

Por, ajo që bie në sy është se në ballinën e programit është shkruar gabim emri i partisë. Fjala Demokratike, është shkruar: DemoRKatike.

Artikuj të ngjashëm

December 21, 2025

Njësia MSU e KFOR-it zhvillon ushtrime të Betejës së Afërt në Prishtinë

December 21, 2025

​Rutte: Putin, pengesa kryesore për paqen në Ukrainë

Lajme të fundit

Njësia MSU e KFOR-it zhvillon ushtrime të Betejës së Afërt në Prishtinë

Futbollisti i vitit në futbollin kosovar shpallet Arb Manaj i Dritës

​Rutte: Putin, pengesa kryesore për paqen në Ukrainë

KQZ: Në secilën komunë ka vetëm një Qendër të Votimit me kusht