Demiral bën histori me autogolin kundër Italisë

Mbrojtësi i Kombëtares së Turqisë Merih Demiral ka bërë histori në Kampionatin Evropian Euro 2020, ku për herë të parë në një ndeshje hapëse të kësaj gare, goli i parë është autogol.

Demiral e zhbllokoi i pari rezultatin në stadiumin “Olimpico”, duke shënuar gol në portën e tij në minutën e 53’, për t’ia dhënë epërsinë Italisë.

Ndeshjen e fituan italianët, me rezultat të përgjithshëm 3:0.

This is the first time in European Championship history that the opening goal of the tournament has been an own goal.

Merih Demiral goes into the history books. #EURO2020 pic.twitter.com/aMHj7SW5fq

— Squawka Football (@Squawka) June 11, 2021