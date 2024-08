Demi: Veturat e politikanëve të VV-së rrinë ndezur që mos me e pas nxehtë kur hypin Agron Demi nga Shoqëria Civile ka kujtuar kohën kur Lëvizja Vetëvendosje kritikonte veturat e shtrenjta të ish kryetarit të Prishtinës. Ndërsa sot, sipas Demit veturat e tyre zyrtare rrinë ndezur që mos me pas nxehtë kur të hyjnë politikanët e VV-së. “Katër vjet VV i pat kalu qysh me shitë Audinë e ish-kryetarit të Prishtinës.…