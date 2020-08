Demi Rose ushtron me reçipeta, provokon sapo zgjohet nga gjumi

Demi Rose provokoi ndjekësit me mëngjes.

Demi Rose edhe pse njihet si e kolme, ajo nuk i lë anash ushtrimet për formësimin e linjave trupore, shkruan lajmi.net.

Modelja e nisi ditën me disa imazhe, ku shfaqet e veshur me një palë pantallona të zi të shkurtër, ndërsa sipër vetëm me reçipeta.

Teksa bënte ushtrime, ajo provokoi duke u fotografuar para pasqyrës dhe vë në fokus gjoksin e bujshëm.

“Ushtrimet e mëngjesit”, ka shkruar Demi sipër imazheve që i postoi në InstaStory, ndërsa vëmendja e ndjekësve ishte krejt diku tjetër. /Lajmi.net/