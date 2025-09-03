Demhasaj: Pamje “historike”, Kurti dëshmon në gjykatë për një kërcënim, ama për korrupsion s’bën me deshmu në Prokurori se s’ka kohë
Anëtari i AAK-së, Arton Demhasaj i quajti me ironi “pamje historike” ato të paraqitjes së kryeministrit në detyrë, Albin Kurti në Gjykatën Themelore të Prishtinës, ku Faton Klinaku dhe Nuredin Selmani akuzohen se e kërcënuan atë. Demhasaj përmendi faktin që Kurti i ka shpërfillur thirrjet e vazhdueshme të Prokurorisë Speciale dhe një urdhër gjyqësor për…
Lajme
Anëtari i AAK-së, Arton Demhasaj i quajti me ironi “pamje historike” ato të paraqitjes së kryeministrit në detyrë, Albin Kurti në Gjykatën Themelore të Prishtinës, ku Faton Klinaku dhe Nuredin Selmani akuzohen se e kërcënuan atë.
Demhasaj përmendi faktin që Kurti i ka shpërfillur thirrjet e vazhdueshme të Prokurorisë Speciale dhe një urdhër gjyqësor për të dhënë dëshmi për një rast të keqpërdorimit me rezerva shtetërore.
“Pamje “historike” – Kryeministri në detyrë/Deputeti Kurti, dëshmon në gjykatë për një kërcënim! Ama për aferat me miliona e miliona euro, tendera, korrupsion nuk bën me shku me deshmu në Prokurorin Speciale… aty s’ka kohë me u paraqit, se qenka shumë i zënë me “drejtësi selektive”!”, shkroi ai në një postim në Facebook.
“Luja Albin, luja… Luja popullit sa të mundesh! “, shtoi Demhasaj.