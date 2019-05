Dembele në rrezik – Një lojtar po promovohet nga akademia

Një sezon që po ecte për mrekulli, morri një kthesë të papritur në xhirot e fundit, për ta nisur atë drejt një humnere.

Humbja nga Liverpool në gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve ishte nokauti më i rënd që morri Barcelona.

Pastaj, për të përkeqësuar situatën erdhi edhe humbja në finalen e Kupës së Mbretit, ku katalanët u mposhtën nga Valencia.

Kështu, ndryshime të mëdha pritet që të vijnë tek skuadra katalane gjatë afatit kalimtar të verës.

‘Sport’ shkruan se Dembele është një prej lojtarëve në rrezik, transmeton lajmi.net. Sipas po të njëjtit burim, Barca do të dëgjoj ofertat për lojtarin, pasi ai nuk ka pasur konsistencë. Çdo ofertë që do të zbehte humbjet e 100 milionëve do të konsiderohej.

Në anën tjetër, raportohet për një lojtar që do t’i bashkohet skuadrës së parë, nga akademia e ‘Blaugranave’.

Moussa Wague është lojtari që ka bindur trajnerin Valverde, sipas raportimeve të ‘Sport’. Lojtari luan në pozitën e mbrojtësit të djathtë, dhe është paraqitur në disa prej ndeshjeve të fundit të skuadrës. /Lajmi.net/