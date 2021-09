Dembele merr fanellën me numër 7 te Barcelona

FC Barcelona ka njoftuar se në vazhdim Dembele do të bart në fanellë numrin 7, transmeton lajmi.net.

Futbollisti më parë kishte pasur këtë numër sa ishte pjesë e Borussia Dortmund ndërsa te ‘Blaugranët’ kishte fanellën me numër 11.

Megjithatë pas largimit të Antoine Griezmann, klubi ka vendos që Dembele të jetë pasuesi i kësaj fanelle.

Sulmuesi është në proces të rikuperimit nga lëndimi dhe pritet që së shpejti të rikthehet në fushën e gjelbërtë.

Në të kaluarën te gjiganti spanjoll fanellën me numër ‘7’ e kanë pasur futbollistë si: Griezmann, Philippe Coutinho, Pedro Rodriguez, David Villa. /Lajmi.net/

🔥 Our new no. 7️⃣!

👀 @Dembouz pic.twitter.com/tb7FIqemvk

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 3, 2021