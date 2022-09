Dembele: Më parë do doja ta fitoja Champions Leaguen me Barçen sesa “Topin e Artë” ose Kupën e Botës Ousumane Dembele ka folur në lidhje me ambiciet e tij për ta fituar Champions Leaguen me Barcelonën. Francezi ka thënë se kjo dëshirë e tij qëndron mbi gjithçka tjetër në futboll. Madje anësori thotë se më shumë do ta ëndërronte më shumë triumfin në Champions League sesa fitimin e “Topit të Artë” ose Kupën e…