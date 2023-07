Dembele ka refuzuar ofertën prej 200 milionë eurosh nga Al-Nassr Ousmane Dembele thuhet se ka refuzuar një ofertë me vlerë 200 milionë euro që do ta kishte parë atë të bashkohej me Cristiano Ronaldon në Al-Nassr. Anësori francez është ende në rezervime te Barcelona, ​​me gjigantët katalanas që shpresojnë të zgjasin marrëveshjen e tij. Fituesi i Botërorit e ka bërë të qartë se preferenca e…