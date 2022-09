Dembele: Gjithmonë i kam thënë Xavit se dua të qëndroj, në fund u ndamë të gjithë të lumtur Ousmane Dembele ka dhënë disa komente lidhur me situatën e tij para rinovimit të kontratës me Barcelonën. Lojtari francez lidhej me një largim të mundshëm nga Barcelona qysh nga janari i këtij viti, por në fund vendosi që të qëndronte në ‘Camp Nou’. Sipas fjalëve të Dembele, dëshira e tij ishte gjithmonë Barcelona, por gjërat…