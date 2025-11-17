Demaku i PDK-së: Jemi unik kundër një qeverie nga Vetëvendosje
Deputeti i PDK-së, Fadil Demaku, ka bërë të ditur se grupi parlamentar i këtij subjekti politik është unik kundër formimit të një Qeverie të re nga LVV-ja. Deputeti Demaku ka përjashtuar zërat se ka përçarje brenda PDK-së pas dorëheqjes së Meli Krasniqit nga posti i kryetarit. “Nëse dikush pret për përçarje brenda PDK-së, pret kot.…
Lajme
Deputeti i PDK-së, Fadil Demaku, ka bërë të ditur se grupi parlamentar i këtij subjekti politik është unik kundër formimit të një Qeverie të re nga LVV-ja.
Deputeti Demaku ka përjashtuar zërat se ka përçarje brenda PDK-së pas dorëheqjes së Meli Krasniqit nga posti i kryetarit.
“Nëse dikush pret për përçarje brenda PDK-së, pret kot. PDK-ja është parti e fuqishme dhe me histori të jashtëzakonshme. Ne i kemi qëndrimet unike si grup parlamentar. Ne e shohim se LVV-ja nuk është më në interesin e këtij vendi. LVV-ja ka shkaktuar vetëm regres, ngecje në aspektin politik, ekonomik, të integrimeve. Sa ma shpejtë që të lirohemi nga ky keq menagjim dhe qeverisje tanimë jo ligjore nga ta, kjo do të ishte në interes të Kosovës”,tha Demaku.