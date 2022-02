Deliu përmend Prindonin në Kuvend: S’po i mjafton jetësimi i një akuze nga Serbia e Rusia ndaj UÇK-së

Në Kuvendin e Kosovës, Deliu, ka rikujtuar faktin se shprehja “Ndërmarrje e Përbashkët Kriminale” është e përdorur nga Prokurorët e Speciales kundër krerëve të UÇK-së, shkruan lajmi.net.

“Ai paturpërsisht median e quajti ndërmarrja e përbashkët kriminale. Atij nuk i ka mjaftuar jetësimi i një aktakuze monstruoze me dokumente nga Rusia e Serbia ndaj UÇK-së. Ai me një gjuhë skandaloze i cilëson mediat si Ndërmarrje e Përbashkët Kriminale. Dua të tërheq një paralele të them që para pak ditësh jeni dëshmitar të një suspendimi të një polici për një deklaratë të tij në raport me një jetë më të dinjitetshme të policëve. S’kemi asnjë reagim të minsitrit të Mbrojtjes. Nëse presidentja dhe kryeministri nuk i marrin seriozisht këto kërcënime të mediave, nuk do fshihen asnjëherë këto qëndrime që godasin median e lirë”, tha Deliu-Kodra.

Lajmi.net ka raportuar në vazhdimësi për fenomenim “Prindon”, Zotëriun e Parë që tash e një kohë sulmon pa u kursyer mediat dhe kundërshtarët politik të Vjosa Osmanit. /Lajmi.net/