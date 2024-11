Deliu: Nëntori i fundit pa çlirimtarët, dielli do të lind përsëri Deputetja nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Blerta Deliu për nder të 28 nëntorit ka publikuar një fotografi të ish-presidentit Hashim Thaçi bashkë me Kadri Veselin. Ajo ka shtuar dhe një mbishkrim ku ka thënë se ky 28 nëntor do të jetë i fundit pa Thaçin dhe Veselin dhe se “dielli do të lind…