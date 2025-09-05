Deliu: Kurti nuk i beson arsimit publik, nuk pati guximin t’i përgjigjej pyetjes – pse vajza e tij nuk shkollohet në Kosovë?
Deputetja e PDK-së, Blerta Deliu, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti për, siç tha ajo, mungesë guximi për t’iu përgjigjur pyetjes se pse vajza e tij nuk shkollohet në Kosovë. Sipas Deliut, ky është realiteti i një pushteti që flet për arsim publik, por nuk i beson atij as për fëmijët e vet. “Albin Kurti nuk…
Lajme
Deputetja e PDK-së, Blerta Deliu, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti për, siç tha ajo, mungesë guximi për t’iu përgjigjur pyetjes se pse vajza e tij nuk shkollohet në Kosovë.
Sipas Deliut, ky është realiteti i një pushteti që flet për arsim publik, por nuk i beson atij as për fëmijët e vet.
“Albin Kurti nuk pati guximin t’i përgjigjej pyetjes së thjeshtë: pse vajza e tij nuk shkollohet në Kosovë? Në vend se të japë përgjigje, Kurti si gjithmonë u mor me sulme ndaj mediave. Kjo tregon jo vetëm mungesë përgjegjësie, por edhe frikë nga e vërteta”, ka shkruar Deliu.