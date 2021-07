Deliu – Krasniqit: Ke një rrugë të vështirë përpara, do ta drejtosh partinë e proceseve historike

Në një postim në rrjetin social Facebook, Deliu ka thënë se Krasniqi ka një rrugë të vështirë përpara, pasi do ta drejtojë partinë e proceseve të mëdha historike dhe kombëtare, shkruan lajmi.net.

“Ka shumë arsye tjera që të bëjnë të jesh krenar si drejtues i ri i PDK-së, por edhe të ndjesh barrën e përgjegjësisë që nga sot do ta bartësh. Memli, të priftë e mbara! Të gjithë do të jemi bashkë!”, ka shkruar ndër të tjera ajo.

Postimi i plotë:

“Rruga përpara teje është e vështirë, sepse do ta drejtosh një parti që proceset më të mëdha historike dhe kombëtare i ka përfunduar me sukses.

Do ta drejtosh PDK-në themeluesit e së cilës themeluan UÇK-në e lavdishme.

Do ta drejtosh PDK-në që me mençuri së bashku me të tjerët dhe aleatët e themeluan shtetin e Kosovës.