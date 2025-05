Deliu-Kodra: Rënia e Kosovës në vendin e 99-të është ditë e zezë për lirinë e shprehjes – VV ka instaluar regjim linçimi e frikësimi

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu-Kodra, rënies së Kosovës në vendin e 99-të në raportin e Reporterëve pa Kufij për lirinë e shprehjes, ka akuzuar Qeverinë e udhëhequr nga Vetëvendosje për regjim linçimi dhe frikësimi.

Deliu-Kodra, në një konferencë për media, ka thënë se kjo është një nga momentet më të errëta në historinë e shtetit të Kosovës.

“Sot, të dhënat e publikuara nga Reporterët pa Kufij e rendisin Kosovën në vendin e 99 nga 180 shtete në botë për lirinë e shprehjes. Kjo është renditja më e ulët në historinë e Kosovës. Një rënie e turpshme, dramatike dhe alarmante: nga vendi 56 në vitin 2023, në vendin 75 në vitin 2024, për të përfunduar sot në vendin e 99-të! Dhe raporti nuk lë asnjë dyshim: për këtë katandisje është përgjegjëse qeveria e Vetëvendosjes. Ata që erdhën në emër të ndryshimit, po e katandisin Kosovën në vend të frikës dhe heshtjes. Këtë rënie e kemi ndjerë të gjithë. E kanë ndjerë gazetarët që janë sulmuar. E kanë përjetuar qytetarët që janë linçuar. E kanë përballuar aktivistët dhe profesionistët që janë shpifur publikisht vetëm pse guxojnë të mendojnë ndryshe. Rënia e nivelit të lirisë së mediave, nuk është rrëshqitje por rrënim i qëllimshëm. Vetëvendosje ka ndërtuar një regjim linçimi dhe frikësimi. Sulme të koordinuara, të orkestruara, me një makineri propagande që targeton çdo zë kritik, veçanërisht në rrjetet sociale”, theksoi ajo.

Deliu-Kodra tha se Kosova është viktimë e një pushteti të keq, duke shënuar rënie në çdo indikator ekonomik, social dhe të sigurisë.

“Dhe nëse dikur kemi qenë dakord për një gjë me Albin Kurtin – ka qenë kjo: që Aleksandar Vuçiq është autokrat. Por sot, kur Kosova renditet më keq se Serbia në lirinë e shprehjes – duhet të pyesim me zë të lartë: Nëse liria e fjalës në Kosovë është më e kufizuar se në Serbi, atëherë çfarë i bie të jetë Albin Kurti? Kjo është pyetje që e sfidon ndërgjegjen e çdo qytetari. Kjo është pasqyra ku secili nga ne duhet ta shohë realitetin. Në fund të fundit, një pushtet që frikësohet nga fjala, është një pushtet që e di se nuk ka të drejtë. Dhe çdo pushtet që nuk ka të drejtë, nuk ka të ardhme. Ne jemi këtu për ta thënë këtë të vërtetë. Dhe do ta themi çdo ditë. Derisa e vërteta të bëhet pushtet. E fjala e lirë të bëhet sërish themeli i Republikës”, theksoi deputetja e PDK-së.

Në prag të 3 Majit – Ditës Ndërkombëtare të Lirisë së Shtypit, Deliu – Kodra, në emër të PDK-së ka shprehur falënderime dhe mirënjohje të thellë për të gjithë gazetarët dhe redaksitë e mediave për punën e palodhshme, për integritetin dhe kurajën profesionale.

“Ju faleminderit që e bëni këtë vend më të drejtë, më demokratik dhe më të fortë. Koha e llogaridhënies po vjen. Kosova mund dhe duhet të bëhet më mirë”, përfundoi ajo.