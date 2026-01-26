Deliu-Kodra: PDK-ja e ruajti votën, synimi ishte rritja e saj

Blerta Deliu-Kodra, ka deklaruar se Partia Demokratike e Kosovës ka arritur ta ruajë votën në zgjedhjet e fundit. Ajo ka theksuar se qëllimi i partisë së saj nuk ka qenë vetëm ruajtja e votës, por rritja e saj. “Procesi i zgjedhjeve të fundit dhe rezultatet që i kemi para vetes tregojnë se ne kemi arritur…

Lajme

26/01/2026 23:07

Blerta Deliu-Kodra, ka deklaruar se Partia Demokratike e Kosovës ka arritur ta ruajë votën në zgjedhjet e fundit.

Ajo ka theksuar se qëllimi i partisë së saj nuk ka qenë vetëm ruajtja e votës, por rritja e saj.

“Procesi i zgjedhjeve të fundit dhe rezultatet që i kemi para vetes tregojnë se ne kemi arritur ta ruajmë votën. Natyrisht, pritshmëritë e PDK-së, mobilizimi i strukturave dhe gjithçka që kemi parë gjatë fushatës, kanë qenë që si parti të dalim më mirë”, ka thënë ajo në Debat Plus.

Deliu-Kodra ka shtuar se fushata në terren, e ndërtuar mbi vizionin e Bedri Hamza, ka gjetur mbështetje te qytetarët.

“Gjatë fushatës sonë në terren, nga vizioni i z.Hamza, kemi parë një përqafim të këtij vizioni, të cilin qytetarët e kanë pritur bazuar në pikat konkrete të programit”, ka deklaruar ndër të tjera ajo.

Lajme të fundit

“Benita i gjuhet me dy duart” – Londrimi...

Hoti i prerë: Nuk do ta votojë Osmanin për Presidente

Hoti: Abdixhikun s’e ka mbajtë askush për këmishe,...

Abdixhiku: Ata që besojnë qëndrojnë, koha i vendos gjërat në vend