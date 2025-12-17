Deliu-Kodra: Afera e “Ibër-Lepencit” dëshmon kapjen e shtetit nga një grup i njerëzve
Kandidatja e PDK-së për deputete, Blerta Deliu-Kodra, ka thënë se me publikimin e aferës së sotme me përzgjedhjen e Faruk Mujkës së LVV-së në krye të ndërmarrjes “Ibër-Lepenci”, është dëshmi se shteti është kapur nga një grup i njerëzve. Në Rubikon të Klan Kosova, ajo tha se në asnjë qeveri të mëparshme nuk ka pasur…
Lajme
Kandidatja e PDK-së për deputete, Blerta Deliu-Kodra, ka thënë se me publikimin e aferës së sotme me përzgjedhjen e Faruk Mujkës së LVV-së në krye të ndërmarrjes “Ibër-Lepenci”, është dëshmi se shteti është kapur nga një grup i njerëzve.
Në Rubikon të Klan Kosova, ajo tha se në asnjë qeveri të mëparshme nuk ka pasur më shumë afera korruptive sesa në qeverinë e fundit.
“Unë kam qenë me mandate të tëra në Kuvendin e Kosovës dhe kam pasur rast të përcjellë edhe të gjitha ato që i kemi parë secili. Asnjëherë më shumë se në mandatin e fundit nuk kemi pasur afera të njëpasnjëshme korruptive, si ato afera me rezervat shtetërore, me energjinë elektrike, aferat e Martin Berishaj, Nagip Krasniqit, e figurave të rëndësishme të këtij subjekti politik, edhe sot pamë marrjen peng të shtetit të Kosovës përmes mesazheve që i pamë se si është vendosur që në institucione të rëndësishme të caktohen emra të kryeshefëve me një mesazh telefonik. Madje të njëjtit kanë marrë vendime të tilla sa që kanë vendosur se kur duhet e kur s’duhet të ketë rrymë”, deklaroi Deliu-Kodra.
Ajo tha se tani ndjehet nevoja që fushata e Bedri Hamzës të jetë fushatë përbashkuese.