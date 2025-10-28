Deliu: Ishim të bindur që nuk duhet të hyjmë në bashkëpunim me dikë që i ka sjellë dëme Kosovës
Deputetja e PDK-së, Blerta Deliu Kodra ka folur sot në lidhje me koalicionin e nevojshëm për formimin e Qeverisë.
Deliu tha se ishin të bindur që nuk duhet të hyjmë në bashkëpunim me dikë që i ka sjellë shumë dëme Kosovës, siç thotë se ka bërë Albin Kurti.
“Kemi qenë të bindur se në rrethana të tilla, në mënyrën se si Kurti është sjellë gjatë këtyre muajve, arroganca e tij, përpjekja e tij për nënshtrim, se jo për bashkërendim, për shkelje të njëpasnjëshme të Kushtetutës të cilat i kemi parë në Kuvend, kanë qenë përpjekje e hapur për të cenuar rendin kushtetues dhe për ta vendosur Kosovën në një situatë tepër të rëndë”, tha mes tjerash Deliu.