Deliu i përgjigjet Mujës: Po mundohet të përhumb të vërtetën e skandalit më të madh të pasluftës

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu-Kodra i ka reaguar deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje, Armend Muja lidhur me raportimet për një skandal financiar në Slloveni, ku i përfshirë thuhet të jetë edhe ambsadori i Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj.

Deliu-Kodra shkruan se Muja ka tentuar të përhumbë të vërtetën e një skandali, siç pretendon ajo më të madhit që ka ndodhur në Kosovën e pasluftës, shkruan lajmi.net.

“Sipas tij, GEN qenka një kompani sllovene, por e tillë nuk ishte për Albin Kurtin në vitin 2019, kur Kurti e kishte cilësuar të njëjtën “kompani të themeluar nga UDB-ja” e të mirëmbajtur nga mafia energjetike serbe.”, shkruan Deliu-Kodra.

Ajo gjithashtu ka thënë se Kurti “është bërë gur” dhe “po fshihet para qytetarëve”.

Ky është postimi i saj i plotë:

Armend Muja paska bërë një orvatje të dëshpëruar për të përhumbur të vërtetën e skandalit më të madh që ka ndodhë në Kosovën e pasluftës, i cili skandal, origjinën, protagonistët dhe çdo gjë tjetër e ka të lidhur me pushtetin në të cilin Muja bën pjesë.

Sipas tij, GEN qenka një kompani sllovene, por e tillë nuk ishte për Albin Kurtin në vitin 2019, kur Kurti e kishte cilësuar të njëjtën “kompani të themeluar nga UDB-ja” e të mirëmbajtur nga mafia energjetike serbe.

Mbase para një orvatje të tillë, do të duhej fillimisht ta pyeste Albin Kurtin se cila është e vërteta. Meqenëse Kurti është bërë “gur” dhe po fshihet para qytetarëve, mbase Mujes do të ia kishte shpjeguar të vërtetën. /Lajmi.net/