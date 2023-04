Delegohen gjyqtarët për ndeshjet gjysmëfinale të Kupës së Kosovës Të mërkurën (nesër) do të zhvillohen dy ndeshjet e para gjysmëfinale të Kupës së Kosovës në futboll. Llapi – Gjilani dhe Vushtrria – Prishtina do të përballen të mërkurën me fillim nga ora 15:00 në ndeshjet e para, shkruan lajmi.net. Federata e Futbollit e Kosovës ka bërë delegimin e gjyqtarëve për këto dy ndeshje gjysmëfinale.…