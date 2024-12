Delegacioni i Shqipërisë sot në Kosovë, Policia njofton për bllokim të rrugëve Kuvendi i Kosovës dhe ai i Shqipërisë do të mbajnë sot seancë të përbashkët në Prishtinë. Policia e Kosovës njofton se me rastin e seancës së përbashkët, ku pritet të marrin pjesë personalitete të larta shtetërore nga Shqipëria gjatë kësaj vizite do të kujdeset për ofrimin e sigurisë dhe mirëmbajtjen e rendit e qetësisë publike…